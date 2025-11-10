Entradas al concierto de Shakira en Lima bajan asombrosamente de precio

La cantante colombiana Shakira está a poco de llegar a Lima para ofrecer 3 conciertos, pues luego de suspender uno de sus concierto en el mes de febrero, la artista decidió reprogramar su show y además, agregar otras dos fechas para complacer a sus miles de fanáticos peruanos.

Ahora, a pocos días de los conciertos, la ticketera encargada de la venta de boletos, sorprendió a todos con los precios rebajados para el último show del martes 18 de noviembre, pues con casi el 50% de descuento, varios fans quedaron asombrados con la diferencia de precios.

PRECIOS PARA VER A SHAKIRA EN LIMA EL 18 DE NOVIEMBRE

Campo A y B (derecha e izquierda) – 490 soles

Campo B – 290 soles

Tribuna Occidente y Oriente – 370 soles

Y es que las entradas estaban cerca de 800 soles cuando salieron a la venta, pues exactamente costaban 795 soles las zonas Campo A derecha y Campo B izquierda, cuando ahora cuesta 490 soles. Asimismo, el Campo B costaba 568 soles, lo que ahora cuesta 290 soles.

Según las últimas informaciones, Shakira llegaría a Perú con varios días de anticipación a sus conciertos de Lima, además, habría una sorpresa en su última presentación del 18 de noviembre.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7