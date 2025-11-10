Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Espectáculos

Entradas al concierto de Shakira en Lima bajan asombrosamente de precio

Espectáculos
Entradas al concierto de Shakira en Lima bajan asombrosamente de precio
vsanchezc@latina.pe
vsanchezc@latina.pe
Compartir

La cantante colombiana Shakira está a poco de llegar a Lima para ofrecer 3 conciertos, pues luego de suspender uno de sus concierto en el mes de febrero, la artista decidió reprogramar su show y además, agregar otras dos fechas para complacer a sus miles de fanáticos peruanos.

Ahora, a pocos días de los conciertos, la ticketera encargada de la venta de boletos, sorprendió a todos con los precios rebajados para el último show del martes 18 de noviembre, pues con casi el 50% de descuento, varios fans quedaron asombrados con la diferencia de precios.

PRECIOS PARA VER A SHAKIRA EN LIMA EL 18 DE NOVIEMBRE

  • Campo A y B (derecha e izquierda) – 490 soles
  • Campo B – 290 soles
  • Tribuna Occidente y Oriente – 370 soles

Y es que las entradas estaban cerca de 800 soles cuando salieron a la venta, pues exactamente costaban 795 soles las zonas Campo A derecha y Campo B izquierda, cuando ahora cuesta 490 soles. Asimismo, el Campo B costaba 568 soles, lo que ahora cuesta 290 soles.

Según las últimas informaciones, Shakira llegaría a Perú con varios días de anticipación a sus conciertos de Lima, además, habría una sorpresa en su última presentación del 18 de noviembre.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7

Siguiente artículo