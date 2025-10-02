Sheyla Rojas fue hospitalizada de emergencia en México por celulitis infecciosa

Sheyla Rojas vivió días de gran preocupación tras sufrir complicaciones en su salud que la llevaron a ser hospitalizada en México e intervenida de emergencia.

A través de sus redes sociales, la exchica reality contó que todo comenzó cuando notó un bulto doloroso y con ardor en la zona de la cadera. Al acudir a una farmacia le indicaron que se trataba de una celulitis infecciosa, por lo que debía recibir atención médica especializada.

“Se me hizo una pelota grande en la parte de la cadera, me recontra dolía, me quemaba la piel, una cosa inexplicable. Fui a la farmacia y me dijeron que era celulitis infecciosa, no sabía qué era ni qué tan grave podría ser”, comentó.

La modelo relató que, pese a recibir medicación en el hospital, su organismo no respondió como esperaba, lo que obligó a los doctores a someterla a una intervención.

“Fue una semana muy difícil. Pensé que con las pastillas y medicamentos iba a mejorar, pero la inflamación no bajó y tuvieron que intervenirme”, confesó.

Tras su recuperación, Sheyla Rojas compartió un mensaje en Instagram donde agradeció el apoyo recibido y reflexionó sobre el duro momento que atravesó debido a esta peligrosa infección que puede complicar la salud si no se atiende a tiempo.

