Susana Baca recibe el Premio a la Excelencia Musical en los Latin Grammy 2025 y emociona al Perú

La reconocida cantante peruana Susana Baca fue galardonada con el Premio a la Excelencia Musical otorgado por la Academia Latina de la Grabación (Latin Grammy), en una emotiva ceremonia realizada en el Mandalay Bay South Convention Center de Los Ángeles.

Este prestigioso reconocimiento celebra su extraordinaria trayectoria, su invaluable aporte a la música afroperuana y su influencia en la escena musical latinoamericana.

Un equipo de Del Barrio Producciones viajó a Estados Unidos para registrar este momento histórico como parte del documental “Estoy Viva”, dirigido por Josué Méndez y producido por Hugo Coya, que retrata la vida y legado de la artista.

Ganadora de tres Latin Grammy y nominada al Grammy anglosajón, Susana Baca vive un momento artístico excepcional. Además de este reconocimiento, compite en los Latin Grammy 2025 en la categoría de Mejor Álbum Folclórico por su disco “Conjuros”, cuya ceremonia principal se celebrará el 13 de noviembre en Las Vegas.

El documental “Estoy Viva”, que se estrenará en 2026 en cines y plataformas de streaming, promete ser un homenaje profundo a una voz que ha hecho del Perú un símbolo de identidad y orgullo en el mundo.