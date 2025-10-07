Zion, exintegrante de ‘Zion & Lennox’, con pronóstico reservado tras sufrir grave accidente vial

El cantante puertorriqueño Zion, integrante del reconocido dúo urbano ‘Zion & Lennox’, fue hospitalizado tras sufrir un accidente de tránsito en San Juan, Puerto Rico. Su estado es reservado, según confirmó su equipo de trabajo a través de un comunicado oficial difundido en redes sociales.

“El artista estuvo involucrado en un accidente y actualmente se encuentra hospitalizado. Su condición médica permanece reservada, mientras su familia y equipo están enfocados en su recuperación”, informó el sello discográfico Baby Records en sus redes sociales.

ACCIDENTE Y ESTADO DE SALUD DE ZION

Aunque el comunicado no detalló las circunstancias del accidente, medios locales como El Nuevo Día y El Vocero señalaron que el reguetonero sufrió un siniestro vial mientras conducía un vehículo todoterreno.

De acuerdo con la información médica preliminar, Zion ingresó al hospital con múltiples traumas de cuidado y permanece bajo evaluación para definir los tratamientos adecuados.

El equipo del artista pidió respeto y paciencia durante este proceso de recuperación. “Estamos a la espera de nuevas actualizaciones. Detrás de él hay una familia y un equipo dedicados por completo a su bienestar”, añadieron.

Asimismo, expresaron su gratitud por el apoyo del público: “Agradecemos profundamente las oraciones, el amor y el apoyo incondicional recibidos hasta el momento”.

Finalmente, aclararon que toda información oficial sobre la salud de Zion —cuyo nombre real es Félix Ortiz Torres— será difundida únicamente a través de los canales de comunicación de su equipo.

