¿Cuánto tiempo lleva «Chato» Barraza sin tomar alcohol? Esto dijo en Habla Serio

El reconocido comediante Miguel Barraza visitó el set de Habla Serio, conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, no solo para hablar de su trayectoria artística, sino también para abordar abiertamente su lucha contra el alcoholismo.

Frente a esta situación, en la siguiente nota de Latina Noticias, descubre desde hace cuánto el emblemático integrante del programa humorístico Risas y Salsa no consume alcohol y el proceso que le cuesta para evitar recaer en el problema.

¿CUÁNTOS MESES LLEVA EL «CHATO» BARRAZA SIN TOMAR ALCOHOL?

Durante la entrevista, la conductora de Punto Final le preguntó cuánto tiempo llevaba sin consumir alcohol. Ante esta pregunta, el popular «Chato» Barraza respondió sin problema alguno, lo que generó sorpresa en el ambiente.

Foto: captura de pantalla / Habla Serio

«Hace tres meses», señaló Barraza, no sin antes precisar que, si bien es un tiempo corto para cualquier persona, para él ha sido un gran esfuerzo evitar sufrir una recaída en uno de los problemas que ha cargado durante años.

«Para mí, tres meses es bastante. Me miré al espejo con Diosito, que es el único que me ayuda. Dios me dio cerebro, no solo para contar chistes o recitar versos, sino para tener fuerza de voluntad», expresó el protagonista de «Pequeño seductor».

Foto: captura de pantalla / Habla Serio

En esa misma línea, Miguel Barraza aprovechó el espacio para prometer, frente a las cámaras, que no volverá a beber, en honor a Dios y a sus padres fallecidos. «No voy a ser hipócrita conmigo mismo. Me gustaba el trago, pero ya dije ‘no’ y ‘no'», sentenció.

Con el estilo que lo caracteriza, cerró su emotiva intervención, a modo de broma, diciendo que lo que acababa de decir merecía un brindis, lo que provocó las carcajadas en el estudio. Si estás interesado en ver la entrevista, míralo en el canal de YouTube de Latina Noticias.

