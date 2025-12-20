¿Cuál es el futuro de Luis Advíncula? Esto dicen desde Boca Juniors

El futuro de Luis Advíncula vuelve a estar en el centro de la atención. En medio del interés de Alianza Lima por sumarlo como refuerzo para la temporada 2026, Boca Juniors, club dueño de su pase, fijó una postura clara sobre la situación del futbolista peruano.

Desde el entorno blanquiazul se conoce que la dirigencia trabaja en la posibilidad de concretar el regreso del popular ‘Rayo’, con el objetivo de potenciar al equipo en la Liga 1 y afrontar con mayor jerarquía la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, en Matute esperan que el lateral derecho resuelva primero su situación contractual con el club argentino.

BOCA JUNIORS ACEPTARÍA SU SALIDA, PERO ESPERA UNA OFERTA

Según informó el periodista Marcos Bonocore en TNT Sports Argentina, la dirigencia de Boca Juniors ya decidió permitir la salida de Advíncula, aunque no de manera gratuita. El cuadro ‘xeneize’ buscaría obtener un beneficio económico y espera que Alianza Lima presente una oferta formal por el jugador.

Ante este panorama, se aguarda que Boca flexibilice sus condiciones para facilitar la negociación entre ambas partes. En tienda blanquiazul confían en llegar a un acuerdo que permita cerrar la operación en los próximos meses.

La posible llegada de Luis Advíncula es vista en Alianza Lima como un golpe estratégico en el mercado, al tratarse de un futbolista con experiencia internacional y recorrido en torneos de alto nivel, que podría convertirse en titular indiscutible por la banda derecha.

