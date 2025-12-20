Minsa declara alerta amarilla en todos los establecimientos de salud por fiestas de fin de año

El Ministerio de Salud (Minsa) declaró alerta amarilla en todos los establecimientos de salud del país ante la proximidad de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario frente a eventuales emergencias y situaciones de riesgo.

La disposición fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.º 935-2025/MINSA, publicada en el Diario Oficial El Peruano, y estará vigente desde las 00:00 horas del 20 de diciembre de 2025 hasta las 00:00 horas del 5 de enero de 2026, periodo considerado de alta demanda de servicios médicos.

¿QUÉ IMPLICA LA ALERTA AMARILLA EN EL SISTEMA DE SALUD?

Según la norma, la alerta amarilla se activa cuando existe información sobre una alta probabilidad de ocurrencia de eventos adversos o destructivos, lo que obliga a los establecimientos de salud a ejecutar acciones de preparación, autoprotección y auxilio, a fin de responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad.

El Minsa precisó que la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (DIGERD) será la encargada de coordinar, supervisar y evaluar el cumplimiento de esta medida, en articulación con las Direcciones Regionales de Salud, Redes Integradas de Salud y Gerencias Regionales de Salud en todo el país.

La resolución se sustenta en el marco legal que reconoce a la salud como un interés público, y reafirma el rol rector del Ministerio de Salud en la prevención y control de riesgos que puedan afectar a la población, especialmente durante periodos de alta concentración de actividades y desplazamientos.

