BCR eleva proyección y estima que la economía peruana crecerá 3.3 % en 2026

La economía peruana crecería 3.3 % en 2026, según la última proyección del Banco Central de Reserva del Perú (BCR). El anuncio fue realizado por el presidente de la entidad, Julio Velarde, durante la presentación del más reciente Reporte de Inflación, en el que también se revisaron al alza las perspectivas para el próximo año.

Velarde explicó que este desempeño responde, principalmente, al impulso de las exportaciones, la recuperación de la demanda interna y un mayor dinamismo de la inversión privada. En ese contexto, afirmó que el país mantiene un panorama macroeconómico estable, incluso frente a la coyuntura política actual.

EXPORTACIONES, INVERSIÓN Y PRECIO DEL COBRE SOSTIENEN LA PROYECCIÓN

El titular del BCR precisó que la proyección de crecimiento se sustenta en el aumento del precio del cobre, el buen momento del sector exportador y señales positivas en la inversión privada, factores que, según indicó, colocan al Perú entre las economías más dinámicas de la región. Además, informó que la estimación para 2026 fue ajustada de 2.9 % a 3.0 %.

Respecto al escenario político, Velarde señaló que, hasta el momento, el proceso electoral no ha generado preocupación entre los inversionistas, lo que contribuye a mantener un entorno favorable para las decisiones económicas de corto y mediano plazo. También reafirmó la solidez de la política monetaria y las condiciones externas positivas para sectores clave como la minería.

No obstante, el presidente del BCR advirtió que algunas iniciativas legislativas podrían tener impactos fiscales negativos, como un eventual retiro de fondos de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Asimismo, reconoció que, pese al contexto favorable de precios, proyectos mineros como Tía María continúan sin destrabarse, lo que limita un mayor impulso al crecimiento.

