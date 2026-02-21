Abogado de joven que mató a deportista Lizeth Marzano: “Descartamos que estaba ebrio”

Luego de conocerse la identidad del joven de 21 años, Adrián Villar Chirinos, quien atropelló y causó la muerte de la campeona nacional de buceo Lizeth Marzano, Latina Noticias se comunicó con el abogado del investigado, Jefferson Moreno.

La defensa indicó que el joven se sometió a un examen de dosaje etílico, el cual descartó que se encontrara en estado de ebriedad al momento del accidente. Asimismo, precisó que, antes de lo ocurrido, Adrián regresaba de una cena con su enamorada.

En esa misma línea, Moreno señaló que el conductor sufrió un shock tras el hecho y fue internado en una clínica, donde posteriormente buscó asesoría legal. Como parte de las diligencias, Villar entregó el vehículo a la División de Tránsito para las pericias correspondientes.

Mientras tanto, durante el velorio, familiares de Lizeth Marzano exigieron justicia y una investigación exhaustiva para esclarecer plenamente las circunstancias del trágico suceso.

