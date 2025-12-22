Minsa se pronuncia sobre distribución de insulina prohibida

Tras la difusión del informe de la Unidad de Investigación de Latina Noticias sobre la distribución del medicamento Wosulin-N pese a orden de inmovilización, el Ministerio de Salud (Minsa) emitió un comunicado para pronunciarse al respecto.

Según informó, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) realizará un operativo a nivel nacional para comprobar el retiro o la inmovilización de este producto utilizado en el tratamiento de pacientes que padecen diabetes.

Sobre el retiro de este fármaco de origen indio, el Minsa señaló que este trabajo es responsabilidad del proveedor por lo que iniciará acciones para sancionar a los responsables del incumplimiento de la alerta sanitaria.

ASEGURAN ABASTECIMIENTO:

El Ministerio de Salud también descartó la escasez de la insulina en los centros de salud de nuestro país y aseguró que cuentan con stock hasta por tres meses del laboratorio Biocon Biologics. En caso de agotarse este lote en EsSalud, realizarán el préstamo del fármaco al seguro social.

“El Minsa ha iniciado coordinaciones con EsSalud para, según disponibilidad, realice el préstamo de insulina al seguro social, a fin de garantizar el acceso de sus pacientes, hasta garantizar la disponibilidad, esto debido a que existe un desabastecimiento global de este producto”, se lee en el comunicado.

🔴 El Ministerio de Salud informa lo siguiente: pic.twitter.com/FU8s3qFU91 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) December 22, 2025

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7