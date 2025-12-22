Hombre intenta disparar a policía en Walmart de Ohio: video revela el momento

Un presunto ladrón intentó dispararle a quemarropa a un policía dentro de un Walmart en Ohio, Estados Unidos. El ataque ocurrido el último jueves, quedó registrado por una cámara corporal del agente que había sido colocada sobre una mesa.

El policía respondió a un reporte de presunto robo en la tienda comercial y llevó al sospechoso, identificado como Shane Newman, a una sala de seguridad dentro del establecimiento para ser interrogado. La intervención se desarrollaba con normalidad hasta que el sujeto de 21 años sacó un arma de fuego y le apuntó directamente al cuerpo.

Según se puede escuchar en el video, Newman apretó el gatillo pero el arma no se accionó debido a un desperfecto mecánico. Inmediatamente un empleado de Walmart lo inmovilizó

en cuestión de segundos. La rápida reacción del trabajador permitió que el policía tomara el control y redujera al atacante.

Las autoridades norteamericanas confirmaron que Shane Newman enfrentará cargos graves como intento de agresión a un oficial de policía y otros delitos vinculados al robo de artículos en la tienda.

