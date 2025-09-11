Accidente en vía Evitamiento: chofer de bus no tenía licencia de conducir

Increíble. Este jueves, un trágico accidente en la vía Evitamiento dejó dos muertos y 15 heridos tras el choque de un bus con una valla de seguridad en plena pista. Este fuerte impacto movilizó a ambulancias y agentes de rescate en la zona para trasladar a los heridos a distintos centros médicos.

Tras el rescate, la policía detuvo al chofer del bus que fue identificado como Martín Alejandro Effio Dávila, quien pasó por medicina legal. Si bien la policía viene realizando todas las investigaciones pertinentes, el chofer del bus no tendría licencia de conducir.

Y es que en la página oficial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Effio Dávila aparece que no tiene ninguna licencia. “No cuenta con licencias registradas”, se lee.

El bus pertenece a la empresa Real Star y la línea que se trasladaba por la vía Evitamiento era conocida como ‘Los Celestes’.

