Adrián Villar fue detenido preliminarmente: ¿qué sigue en las investigaciones?

En horas de la madrugada de este jueves 26 de febrero, efectivos policiales llegaron al domicilio de Adrián Villar Chirinos, ubicado en Miraflores, para proceder con su detención preliminar por 72 horas, en el marco de la investigación por el atropello y muerte de la deportista Lizeth Marzano Noguera, en San Isidro.

La detención preliminar llega nueve días después de que la deportista Marzano perdiera la vida tras ser impactada por el vehículo conducido por Villar Chirinos. La medida responde a la acusación del presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio culposo, y por el delito de omisión de socorro en agravio de Lizeth Marzano y, por el delito contra la administración de justicia, en la modalidad de fuga del lugar de accidente de tránsito.

La medida se llevó a cabo por agentes de Inteligencia de Tránsito y de Investigación de Accidente de Tránsito, quienes lo trasladaron a la sede de Medicina Legal para las diligencias de protocolo. Luego fue conducido a la sede de División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito en el distrito de La Victoria

¿QUÉ SIGUE EN LAS INVESTIGACIONES?

El Ministerio Público también incluyó en el proceso a la periodista Marisel Linares y a dos agentes policiales.

La periodista Marisel Linares, quien es propietaria del vehículo implico, fue incluida en la investigación por presunto encubrimiento personal en la investigación abierta contra su hijastro. La medida tiene lugar tras la difusión de más vídeos de cámaras de seguridad donde se observa a Villar junto a su padre y la periodista Marisel Linares, y a Francesca Montenegro y su padre, en un parque horas después del accidente.

Además de la periodista, dos policías de la comisaría de Orrantia del Mar también fueron incluidos en la investigación. Se indagará las presuntas actitudes sospechosas de los dos agentes, horas después de Lizeth Marzano perdiera la vida.

El general Humberto Alvarado, jefe de la División de Tránsito, explicó que tras la detención preliminar de Adrián Villar Chirinos se continuarás con las investigaciones para determinar las responsabilidades de los implicados.

Asimismo, este jueves 26 de febrero se realizará la reconstrucción de los hechos en horas de la noche.

