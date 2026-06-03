Partidos de hoy, miércoles 3 de junio: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 3 de junio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 3 DE JUNIO
- Amistoso internacional – FIFA
1:00 p.m. | Albania vs Israel – Disney+
1:00 p.m. | Dinamarca vs RD Congo – Disney+
1:45 p.m. | Luxemburgo vs Italia – Disney+
1:45 p.m. | Polonia vs Nigeria – Disney+
1:45 p.m. | Países Bajos vs Argelia – ESPN, Disney+
- Copa Ecuador
3:30 p.m. | Gualaceo vs Mushuc Runa – DSports 4, DGO