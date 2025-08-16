Agente inmobiliario es asesinado en Miraflores: policía descarta robo | VIDEO
La noche del viernes 15 de agosto, un agente inmobiliario fue asesinado dentro de su camioneta en pleno corazón de Miraflores. La víctima identificado como Gianfranco Navarro se encontraba junto a su pareja cuando de pronto dos sicarios en moto dispararon contra él.
Los peritos de criminalística llegaron a la zona y notaron que dos impactos de bala recibió la víctima. Si bien tras el ataque la víctima fue trasladada a una clínica cercana, Navarro murió y en el centro médico confirmaron su deceso.
La policía ahora investiga su muerte ya que se ha descartado de que haya sido un robo, pues la camioneta y demás pertenencias en el lugar permanecieron en la zona. Navarro se desempeñaba como asesor inmobiliario de una constructora y también consultor.
Cámaras de vigilancia han podido captar al sicario que atacó a la víctima, pues estuvo por varios minutos esperando en la avenida Santa Cruz para ir por Navarro a dispararle cuando se encontraba dentro de su vehículo junto a su pareja.