Alias ‘Chato’ confesó haber participado en robo que terminó con asesinato de policía en retiro

Luis Alberto Evaristo Pachas, alias ‘Chato’, fue detenido por la Policía en el marco de las investigaciones por el asesinato del policía en retiro Marcelino Llacchua, ocurrido en San Martín de Porres. Tras su captura, el intervenido confesó haber participado en el robo que terminó con la muerte de la víctima y dio detalles sobre los otros dos sujetos que habrían disparado.

Pachas fue intervenido en el cruce de las avenidas Túpac Amaru y San Felipe, en Comas. Durante el operativo, los agentes incautaron un celular, una cacerina, municiones y tres vehículos.

¿QUÉ PAPEL HABRÍA TENIDO ALIAS ‘CHATO’ EN EL CRIMEN?

La Policía señala a Evaristo Pachas como presunto integrante de la banda criminal conocida como ‘La Maldición del Hampa’, investigada por el robo de camionetas. De acuerdo con las pesquisas, habría cumplido funciones logísticas vinculadas al suministro de armas y municiones, además de encargarse del manejo de vehículos utilizados en los robos.

Uno de los elementos clave de la investigación es un automóvil blanco que, según la Policía, habría sido utilizado en el asalto que terminó con la muerte de Llacchua. Las cámaras de seguridad registraron a varios sujetos descendiendo del vehículo y dirigiéndose hacia la camioneta de la víctima.

El policía en retiro intentó impedir el robo utilizando su arma de fuego, pero fue asesinado a balazos. Tras el crimen, los agentes realizaron el seguimiento del automóvil blanco y detectaron que ingresó a una cochera el mismo día de los hechos. Según la información policial, Evaristo Pachas habría dejado el vehículo en ese lugar. Además, los investigadores sostienen que el detenido habría modificado la apariencia del automóvil para dificultar su identificación.

Las investigaciones continúan para determinar la participación de Pachas en el asesinato y ubicar a los demás presuntos integrantes de la organización criminal.

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