Alumno de 9 años consigue apoyo y representará al Perú en competencia mundial de matemáticas

Niño de 9 años vendía rifas en búsqueda de recaudar los fondos económicos necesarios para ir al Global Round of the Spirit of Math Contest. El sueño de Jofran Uchasara era ir a esta importante competencia mundial de matemáticas y así representar al Perú. Con la ayuda del Ministerio de Educación (Minedu) y la Fundación Romero podrá lograr su gran objetivo.

El miércoles 25 de junio el Minedu compartió esta gran noticias a través de su cuenta oficial de ‘X ‘, en donde detalló que esta acción responde a la estrategia Abraza Tu Cole.

¡Unidos todos! 🇵🇪✨ Gracias a la estrategia #AbrazaTuCole del Ministerio de Educación y al valioso respaldo de la @RomeroFundacion, nuestro talentoso estudiante Jofran Uchasara viajará a Canadá para representar al Perú en el Global Round of the Spirit of Math Contest. ✈️🇨🇦 pic.twitter.com/7W06cxcQQ4 — Ministerio de Educación (@MineduPeru) June 25, 2025

En el post también agradecen el aporte económico de la Fundación Romero para que Jofran Uchasara viaje a Canadá a demostrar todo su talento en el Global Round of the Spirit of Math Contest o en la Ronda global del Concurso Espíritu de las Matemáticas, por su traducción al español.

“Su apoyo cubre todo lo necesario para que este sueño se haga realidad: pasajes, estadía, transporte y alimentación. ¡Juntos, abrazamos el talento peruano!”, se lee en la publicación del Minedu.

ABRAZA TU COLE

Además de la Fundación Romero, el Ministerio de Educación ha dado a conocer que otras 41 empresas también se han sumado a apoyar a los estudiantes de colegios de un total de 12 regiones. Beneficiando así a más de 3000 mil alumnos a nivel nacional.

VIDEO RECOMENDADO