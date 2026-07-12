Amplían extradición para Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, por organización criminal y otros delitos

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste, a cargo del fiscal provincial Edwin Velásquez Velasco, consiguió que el Gobierno de Paraguay amplíe la extradición para Erick Moreno Hernandez, alias ‘El Monstruo’ para que pueda responder por otros delitos cometidos en nuestro país.

De acuerdo a información de la Fiscalía, se aprobaron los delitos de organización criminal, tentativa de homicidio, lesiones graves seguidas de muerte y extorsión en los distritos de Ancón, Independencia y Puente Piedra.

“El logro fue obtenido por los elementos recopilados por la Fiscalía y que vinculan a Moreno con la comisión de los presuntos ilícitos, así como el tratado de extradición existente entre Perú y Paraguay”, informó el Ministerio Público a través de sus redes sociales.

La medida permitirá que alias ‘El Monstruo’ pueda ser juzgado en el Perú por ser el cabecilla de ‘Los injertos del cono norte’, así como haber ordenado el atentado contra un conductor de colectivo en Ancón en 2024, el cobro de cupos semanales de S/ 40 a choferes, la extorsión contra particulares y una empresa de transporte en 2025, a la que solicitó el pago de S/ 60 000 a cambio de no atentar contra su flota vehicular, y el asesinato de un colectivero a inicios del mismo año.

ERICK MORENO YA CUENTA CON UNA CONDENA

Recordemos que, a fines de junio el Segundo Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Lima Norte condenó a 35 años de prisión al líder de ‘Los Injertos del Cono Norte’ tras encontrarlo responsable del secuestro de los empresarios Milton César Corrales Calla y Erick Alejandro Trujillo Torres, un caso del 2020, que culminó con la muerte de un agente de la Policía Nacional.

Durante el juicio se acreditó que Erick Moreno dirigía la organización y coordinó el secuestro de ambas víctimas en el distrito de Comas. Se indicó que participó directamente en las llamadas extorsivas dirigidas a los familiares de los empresarios y en el envío de videos para presionar el pago del rescate.

Finalmente, en marzo del 2020, agente de la Policía ejecutaron un operativo para rescatar a los empresarios. Si bien se logró la liberación de Milton César Corrales Calla y Erick Alejandro Trujillo Torres, se produjo un enfrentamiento armado entre los efectivos policiales y los secuestradores donde resultó gravemente herido el suboficial William Abel Ríos Cauti, quien recibió impactos de bala mientras participaba en la operación. Producto de las heridas falleció.

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