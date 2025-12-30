Año Nuevo: Estas son las nuevas cábalas más buscadas para recibir el 2026

Faltan pocas horas para que se acabe el 2025 y miles de peruanos se preparan para recibir el nuevo año con las mejores cábalas en su intento por atraer la prosperidad, el éxito profesional, viajes, amor, entre otras cosas.

Pequeñas representaciones de lo que se desea lograr en el 2026 se han convertido en la mejor opción para aquellos que realizarán rituales cuando el reloj marque las doce de la noche. Entre lo más novedoso está los departamentos y carros en miniatura.

Los adornos de caballos también han invadido La Feria de los Deseos y Misterios. Como se recuerda el 2026 será el Año del Caballo de Fuego, una oportunidad para atraer la fortuna.

Los dólares, maletas con bolsa de viaje incluido hasta las figuras en miniaturas de vehículos, negocios, edificios, todo es válido para atraer la abundancia. Pero no todo es el factor económico y es que los títulos profesionales son las cábalas más vendidas entre los jóvenes.

