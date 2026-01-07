Atacan a balazos a bus de la Línea 41 en Villa El Salvador: Atentado sería por cobro de cupos

Continúa el incremento de casos de extorsión en Lima. Esta vez, un bus de la empresa de transporte 41 S.A., más conocida como la Línea 41, fue atacada a balazos por delincuentes cuando se encontraba en su paradero final ubicado en la avenida Pastor Sevilla, en Villa El Salvador.

Aproximadamente a la medianoche, el conductor descendió de la unidad para cenar en un local cercano luego de terminar su jornada. Fue en ese momento en que los hampones abrieron fuego contra el vehículo que afortunadamente no tenía ningún pasajero a bordo.

Se conoció que los conductores de esta empresa venían pagando 20 soles diarios a una organización criminal, no obstante, en el mes de diciembre no hicieron el depósito a los extorsionadores debido a que la cuenta receptora se encontraba desactivada, razón por la que creen, fueron atacados.