Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡La fuerza de Guzmán superó el reto de Gilda!

El tercer versus de la jornada enfrentó a Gilda contra la consagrada Alejandra Guzmán en una batalla femenina que terminó con la victoria de la intérprete mexicana. La presentación dejó comentarios divididos, pero la experiencia marcó la diferencia.

Sobre la retadora, el jurado destacó su capacidad vocal, aunque señaló aspectos por mejorar. “Cantas bien, pero no te siento con ese color argentino… falta mucho trabajo”, comentaron, haciendo énfasis en la construcción del personaje. También añadieron: “Tu timbre está más oscuro y falta esa calidez y suavidad de Gilda”.

En cuanto a Alejandra Guzmán, reconocieron su desempeño pese a algunos detalles. “Sentí un error de afinación… tuviste suerte esta noche”, indicaron. Sin embargo, su propuesta fue mejor recibida. “Me ha encantado cómo has cantado… a mí sí me ha gustado mucho”, resaltaron.

El jurado coincidió en que la seguridad escénica y la interpretación inclinaron la balanza. Finalmente, la pizarra confirmó el triunfo de Guzmán, quien logró mantenerse en competencia tras superar el reto de Gilda.

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