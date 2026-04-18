Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Triunfo de Marcelo Motta tras intensa batalla musical!

Pedro Suárez Vértiz contra Marcelo Motta dieron un duelo cargado de emoción. Tras ambas presentaciones, el jurado destacó el nivel interpretativo, pero finalmente el consagrado logró imponerse.

Sobre el retador, señalaron algunos altibajos. “La emoción te ha ganado… se ha desbordado y ahí has perdido el control de la afinación”, comentaron, aunque reconocieron su potencial. “El personaje está muy bien construido”, añadieron.

En contraste, Marcelo Motta recibió elogios por su evolución. “Tu generosidad en escena es como si te sacaras el corazón… y nos has dado placer a nosotros”, destacaron, resaltando su conexión con el público.

Además, valoraron su crecimiento artístico. “He visto goce en el escenario… lo has comunicado”, afirmaron, subrayando su naturalidad y disfrute en escena.

El resultado fue claro. Marcelo Motta logró imponerse en la batalla y aseguró su permanencia en la competencia tras una presentación sólida.

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