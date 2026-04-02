Ataque a Vipusa: universitaria que recibió un balazo en el pulmón dejaría sus estudios por miedo

La estudiante que recibió un impacto de bala durante el ataque a balazos contra el bus Vipusa permanece internada en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz de Puente Piedra a la espera de que los médicos confirmen si será sometida a una cirugía que permita extraerle el proyectil que se encuentra alojado en uno de sus pulmones.

Uno de sus familiares habló para Latina Noticias y explicó que la joven universitaria se encuentra estable y consciente pese a la gravedad del ataque que le provocó una hemorragia interna. Además contó que si bien está siendo atendida con el SIS, necesita ayuda para cubrir otros gastos médicos.

El atentado no sólo puso en riesgo la vida de la víctima de 18 años de edad y es que luego de esta terrorífica experiencia, habría quedado con severos traumas por lo que ahora se niega a retomar sus estudios por temor a volver a vivir una situación similar.

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