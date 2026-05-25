“Estás identificado”: Dejan granada y disparan contra vivienda de presunto extorsionador conocido como “Gordo Luis”

Momentos de terror vivieron los vecinos de Flor de Amancaes, en el distrito del Rímac, luego de que delincuentes atacaran una vivienda a balazos y dejaran una granada junto a un cartel con amenazas dirigidas a un presunto extorsionador identificado como “Gordo Luis”.

El atentado ocurrió alrededor de las 10 de la noche del domingo, frente al club metropolitano Cápac Yupanqui. Según las primeras investigaciones, los sujetos realizaron al menos cuatro disparos contra el inmueble y abandonaron un mensaje que decía: “Gordo Luis, ya estás identificado. Deja de extorsionar a los vecinos de Flor de Amancaes, ya no habrá próxima”.

Afortunadamente, la granada no llegó a detonar. Agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) acudieron al lugar y lograron neutralizar el artefacto, evitando una posible tragedia. El propietario de la vivienda indicó que la persona mencionada en la amenaza ya no reside en el inmueble atacado.

La Policía Nacional viene revisando las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables. No se descarta que el ataque esté relacionado con una disputa entre bandas dedicadas a la extorsión.

Este hecho se suma a otros dos ataques registrados en los últimos días en Flor de Amancaes. Durante la madrugada del sábado, un delincuente fue captado colocando un explosivo en la ventana de la vivienda de una comerciante, mientras que horas después otro sujeto dejó un mensaje extorsivo exigiendo el pago de S/50 mil a un empresario de la zona. Las autoridades investigan si todos estos hechos guardan relación entre sí.

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