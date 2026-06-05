Ate: Fiscalía detiene preliminarmente a nueve policías por presuntos actos de corrupción

En lo que representaría un golpe a los malos funcionarios, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Este consiguió la detención preliminar de nueve policías de la Comisaría PNP Vitarte, investigados por el presunto delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.

De acuerdo a las investigaciones fiscales, un grupo de efectivos de esta dependencia policial habrían conformado una banda criminal dedicada a interceptar a conductores en la Carretera Central para exigirles coimas a cambio de no imponerles papeletas de tránsito.

En la investigación se encuentran comprendidos el alférez PNP Diego García, a quien se le sindica de ser el presunto líder. También fueron detenidos los suboficiales Vidal Guardamino, Johanny Vera, Jorge Meneses, Víctor Romero, Lishner Huaman, Giovani Cruz, Fredy Flores y Carlos López.

FISCALÍA SEÑALA A UN PRESUNTO GRUPO CRIMINAL

Según los datos recabados por el fiscal adjunto provincial Dacio Rubén Felles Isidro, los agentes incluso habrían llegado a obligar a conductores a realizar retiros bancarios si no contaban con efectivo.

Como parte de las detenciones también se ejecutó el allanamiento de las viviendas de cada uno de los imputados, ubicadas en los distritos de Independencia, Santa Anita, Ate, Pachacamac, Lurigancho-Chosica y La Perla (Callao). También sus espacios laborales dentro de la Comisaría de Vitarte.

En el operativo participaron 12 fiscales anticorrupción con el apoyo de agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor). Además, se logró incautar equipos tecnológicos, teléfonos celulares, tarjetas SIM, memorias USB, soportes informáticos, dinero en efectivo, cuadernos de registro de ingreso y salida de vehículos, actas de intervención y papeletas de tránsito.

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