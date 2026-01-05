Balacera en cevichería deja dos muertos y dos heridos en Chaclacayo

Un doble crimen ha conmocionado a los vecinos de Chaclacayo. El último domingo, delincuentes a bordo de una moto lineal atacaron a balazos una cevichería ubicada en el kilómetro 26 de la Carretera Central dejando dos víctimas mortales y otras dos personas heridas.

Según los primeros reportes policiales, los sicarios abrieron fuego mientras el establecimiento de comida se encontraba repleto de comensales. Producto del ataque, dos personas perdieron la vida en el acto, mientras que los otros dos fueron alcanzados por los proyectiles cuando intentaban escapar.

Los fallecidos fueron identificados como Hermenegildo Prado Zambrano y Dévora Capcha Vigilio, esta última se desempeñaba como trabajadora del establecimiento comercial. Doris Santa María Cortijo, dueña del local, también resultó herida durante en el ataque.

Otro de los heridos responde al nombre de Héctor Julián Salcedo Aguirre, alias ‘Bala’. De acuerdo a la Policía, este sujeto cuenta con denuncias por actos de usurpación como tráfico de terrenos. No se descarta que se trate de un ajuste de cuentas.

