BCR lanza nueva moneda de S/ 1 dedicada a la cultura Nasca: conoce sus detalles y desde cuándo circula

Lima
BCR lanza nueva moneda de S/ 1 dedicada a la cultura Nasca: conoce sus detalles y desde cuándo circula
ybances@latina.pe
 El Banco Central de Reserva (BCR) puso en circulación la cuarta moneda de la serie numismática “Cerámica Precolombina Peruana”, esta vez dedicada a la cultura Nasca.

La pieza, de S/ 1 y de curso legal, ya circula en todo el país desde hoy y convivirá con las monedas actuales. La emisión alcanza 10 millones de unidades, según la Circular N.º 0021-2025-BCRP publicada en El Peruano.

La moneda está elaborada en alpaca, pesa 7.32 gramos, mide 25.50 mm de diámetro y posee canto estriado. En el anverso muestra el Escudo de Armas del Perú, rodeado por la leyenda del BCR y el año de acuñación.

En el reverso destaca un cántaro escultórico Nasca, una compleja representación de un ser mítico antropomorfo que sostiene a dos personajes, acompañado de la frase “Cultura Nasca” y elementos geométricos propios del diseño precolombino.

Con esta entrega, el BCR continúa impulsando el conocimiento y la difusión del arte ancestral peruano a través de su colección numismática. Si deseas, puedo crear también una versión más breve para redes o un título alternativo.

