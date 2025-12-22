Beca 18: Pronabec aplaza fecha de publicación de resultados de preseleccionados

Pronabec informó que la publicación de los resultados de preseleccionados de Beca 18, prevista inicialmente para el 22 de diciembre, fue postergada y se dará a conocer recién en enero de 2026.

La entidad señaló que el proceso continúa, pero depende de la definición del presupuesto final que garantice la sostenibilidad del programa para el próximo año.

La postergación ocurre en medio de la crisis generada por la falta de recursos para financiar las 20 mil becas anunciadas por el Gobierno. Aunque más de 90 mil jóvenes rindieron el examen el pasado 16 de noviembre, el número final de vacantes aún no ha sido determinado debido a la ausencia de una partida presupuestal clara para el 2026.

Actualmente, el Ministerio de Educación, Pronabec y el Ministerio de Economía y Finanzas trabajan en un informe técnico que permitirá establecer cuántas becas podrán otorgarse y cómo se financiarán, tanto las nuevas vacantes como las becas ya asignadas en años anteriores. Este documento es considerado clave para definir la viabilidad del programa.

El informe debe contemplar el financiamiento de becas vigentes que superan los 1.100 millones de soles, así como una partida adicional cercana a los 793 millones requerida para cubrir las nuevas becas prometidas. Sin este respaldo, el número de vacantes podría reducirse.

Si bien existen mecanismos legales que permitirían realizar modificaciones presupuestales extraordinarias para priorizar las becas, estas decisiones aún no han sido adoptadas. En caso de otorgarse becas sin nuevos recursos aprobados, el sector educación tendría que redistribuir fondos de otros programas, generando un desequilibrio en los recursos.

Según lo previsto por las autoridades, el informe técnico estaría listo en la segunda quincena de enero. Hasta entonces, miles de postulantes y sus familias permanecerán a la espera de saber si continuarán en el proceso y si podrán acceder a estudios superiores en 2026.

