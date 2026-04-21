Bus se estrella contra camión de basura y aplasta y mata a trabajador de limpieza pública en Villa El Salvador

Un trabajador de limpieza pública, identificado como Juan Carlos Pomalaya Quinto, perdió la vida en un fatal accidente en la avenida Revolución en el distrito de Villa El Salvador. Otras dos mujeres resultaron heridas producto del fuerte impacto.

La víctima se encontraba trabajando en la parte trasera de un camión recolector de basura cuando un bus de la empresa de transporte Etupsa, línea 1, se estrelló brutalmente contra la unidad arrebatándole la vida instantáneamente.

El Gerente de Seguridad Ciudadana de la municipio de Villa El Salvador, Manuel Ramírez, informó que una cámara de vigilancia de la comuna captó el momento en que la unidad choca contra el camión municipal. Este material audiovisual será entregado a las autoridades como prueba para determinar responsabilidades. Cabe señalar que el conductor que causó el accidente permanece detenido en la comisaría de Pachacámac.

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