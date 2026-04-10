Caen integrantes de ‘Los Injertos de Cono Norte’: extorsionadores exigían 15 mil soles a dueña de librería en Comas

La Policía Nacional capturó flagrancia de dos presuntos integrantes de “Los Injertos del Cono Norte”, banda criminal dedicada a extorsionar a comerciantes y empresarios en Lima Norte. La intervención se llevó a cabo en la intersección de la avenida Miguel Grau con Jr. Puquio, en el distrito de Comas.

Los detenidos fueron identificados como A.E.Z.L., alias “Orejón”, señalado como cabecilla y presunto autor intelectual y material de los hechos, así como a S.V.P.R. alias “Chuki”. Ambos fueron detenidos cuando se encontraban en un taller de motos.

De acuerdo con las investigaciones, los hampones venían extorsionando a la dueña de una librería desde el pasado 24 de marzo a través de mensajes de WhatsApp, videos intimidatorios donde se les ve manipulando armas de fuego y explosivos. También se conoció que la banda criminal exigía el pago de S/ 15,000.00 soles a la empresaria a cambio de no atentar contra su integridad y la de su negocio.

Durante la intervención policial se incautó 11 celulares, entre ellos el teléfono móvil desde donde enviaban mensajes extorsivos. Además tenían en su poder ocho tarjetas de crédito, dinero en efectivo, un dispositivo de cobro electrónico (Izipay), una mototaxi empleada como medio logístico por la banda, diez 10 municiones, una nota extorsiva y un artefacto pirotécnico tipo “cuetón”, presuntamente utilizado para amedrentar a sus víctimas.

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