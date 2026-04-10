Caen ‘Los pasteleros de SJL’: banda criminal estaba a punto de asaltar una pollería

La Policía Nacional logró desarticular la banda criminal “Los Pasteleros de San Juan de Lurigancho”, dedicada al robo de negocios en la zona de Jicamarca así como a la microcomercialización de drogas, cuyos integrantes además eran dos adolescentes de 17 y 18 años de edad.

La intervención policial se desarrolló al interior de la pollería “El Chilico”, ubicada en avenida Sinchi Roca, anexo 22 , en San Juan de Lurigancho, luego de que los efectivos obtuvieran información de inteligencia sobre un inminente atraco que sería perpetrado en el local de comida.

Los intervenidos fueron identificados como Andy J.L.G. (18) alias “Ñango” y un menor de edad (17) alias “Mila”. En su poder se hallaron dos armas de fuego, una de ellas fue robada hace varios años. Además se les incautó siete municiones, 28 bolsas de marihuana y 31 ketes de pasta básica de cocaína.

La PNP informó que alias “Ñango” registra antecedentes por hurto agravado y otros delitos. Además precisaron que el dueño de la pollería era víctima de extorsión, pero no había denunciado el hecho por temor a represalias.

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