Cámara de seguridad revela cómo se produjo el atropello de menor en Gamarra

La tarde de este miércoles 31 de diciembre se produjo un hecho lamentable: un menor de edad fue atropellado en el emporio comercial de Gamarra por un camión de caudales. Producto del accidente, el niño de dos años perdió la vida.

Luego de la tragedia, la Policía detuvo al conductor del vehículo de la empresa Hermes, identificado como Benjamín Huamán Rojas. Él fue llevado a la Comisaría de Apolo, en La Victoria.

Ahora, pasadas algunas horas, se pudo conocer que una cámara de seguridad captó el preciso instante en el que se produjo el accidente. En el clip se aprecia cómo el niño corre hacia la pista y cómo el pesado vehículo lo impacta casi al instante.

Se espera que estas imágenes y otras que puedan aparecer más adelante ayuden a esclarecer lo ocurrido y determinar si el chofer de la empresa Hermes tiene responsabilidad directa por negligencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Latina Noticias (@latinanoticias.pe)

VIDEO RECOMENDADO