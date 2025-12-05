Temas
Lima

Cámaras de seguridad muestran ataque a colectivero en av. Javier Prado | VIDEO

vsanchezc@latina.pe
Un colectivero fue atacado a balazos este viernes en plena avenida Javier Prado, el hecho se produjo entre la av. Aviación y Guardia Civil en horas de la mañana cuando un joven de 19 años, atacó a balazos a un chofer de colectivo mientras este esperaba a pasajeros.

Cámaras de seguridad de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) captaron los movimientos del sujeto que fue identificado como Jorge Pardo y que luego fue capturado en la avenida Canadá cuando subió a un bus de transporte público.

