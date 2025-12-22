Cámaras de seguridad revelan qué sucedió antes del hallazgo de la familia muerta en el Rímac

El último domingo, una familia fue encontrada muerta dentro de su vivienda en el Rímac, pues la familia Quiroga Ciesquén ya habrían tenido hasta 3 días de fallecidos en el lugar por lo que el olor fétido hizo que los vecinos llamen a la policía.

Ahora, imágenes de una cámara de seguridad ha salido a la luz y muestra muestra al señor Quiroga llegando, estacionando su carro y entrando en su casa. También hay cámaras de videovigilancia en la zona que podrían haber captado otros movimientos.

Las autoridades investigan el caso ya que encontraron tres cadáveres en estado de descomposición en el segundo piso de la vivienda donde la edad más joven es del hijo que tenía 13 años. Los vecinos indican que no escucharon ningún ruido previo a la muerte de las personas.

