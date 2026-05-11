Bolivia habilita desde este lunes “puente aéreo” para evacuar a más de 400 peruanos varados por bloqueos

En medio del complejo panorama que vive Bolivia, por los bloqueos registrados en las distintas rutas del país altiplánico, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia informó que establecerá un “puente aéreo” para evacuar a los peruanos que se encuentran varados y quieren retornar al Perú.

“En el marco de los lazos de hermandad y cooperación bilateral con la República de Perú, se ha dispuesto la ejecución de un operativo de traslado humanitario para ciudadanos peruanos que se encuentren afectados por la situación de bloqueos y restricciones de transitabilidad en el territorio nacional (Bolivia)”, se lee en el comunicado de la Cancillería boliviana.

Los vuelos partirán desde las ciudades Oruro y La Paz con destino hacia Juliaca a partir de este lunes 11 de mayo. Es una manera de brindar soporte logístico frente a las movilizaciones sociales que han paralizado al país altiplánico.

Se estima que los bloqueos de rutas en Bolivia han dejado a más de 400 peruanos varados, entre ellos una delegación de 207 estudiantes de instituciones educativas de regiones como Cusco, Arequipa y Puno.

“PUENTE AÉREO” DESDE ESTE LUNES

Para la evacuación de los peruanos varados, el Gobierno de Bolivia dispuso aeronaves Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) para realizar el traslado. Se tiene previsto que el despliegue logístico cuente con participación directa del Consulado General del Perú.

“El Estado boliviano garantiza la disponibilidad de sus recursos aéreos para asegurar que este traslado se realice de manera eficiente y bajo los principios de seguridad y solidaridad”, precisó la Cancillería a través de un comunicado.

De acuerdo a lo informado desde la Cancillería boliviana, la labor del consulado peruano ha sido clave para la organización de la asistencia directa a los peruanos varados. En tanto, reafirmaron su compromiso con la asistencia humanitaria frente a la compleja situación política que vive Bolivia.

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