Caos en Reniec: estas son las sedes que atenderán el sábado 14 y domingo 15 de marzo

Mientras continúan las extensas colas en las diferentes sedes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) a solo un mes de las Elecciones Generales 2026, la entidad estatal anunció que el horario de atención en algunas sedes se ampliará este fin de semana para que más usuarios puedan recoger su Documento Nacional de Identidad (DNI) y así ejercer su derecho al voto el 12 de abril.

La directora de Servicios Registrales del Reniec, Karim Pardo, explicó que hasta el momento serán 15 oficinas las que ampliarán su horario este fin de semana, 11 atenderán al público el sábado 14 y cuatro lo harán el domingo. Asimismo, sostuvo que durante las próximas horas se conocerán que otras sedes abrirán sus oficinas este domingo.

Sábado 14 de marzo – de 8:15 a.m. a 1:45 p.m.

Agencia de Independencia (Calle Los Andes 486)

Agencia de Miraflores (Av. Diez Canseco 230)

Agencias del Cercado de Lima (Av. Nicolás de Piérola 545 y Jirón Áncash 340)

Agencia Chosica (Chucuito 248)

Agencia Santa Anita (Av. Los Eucaliptos 947)

Agencia Barranca (AV. Independencia 674)

Agencia Cañete (Av. Los Libertadores Mz. D-3 Lote 4)

Agencia San Juan de Lurigancho (Av. Las Flores Lote 1 Mz. G Urb.)

Agencia Jesús María (Jirón Talara 130)

Agencia Puente Piedra (Jirón Ricardo Palma 241)

Agencia San Martín de Porres (Av. Eduardo de Habich 590-592)

Agencia Huacho (Av. Miguel Grau 295)

Domingo 15 de marzo – de 8:15 a.m. – 12:45 p.m.

Agencia Miraflores (Av. Diez Canseco 230)

Agencia Independencia (Calle Los Andes 486)

Agencia María (Jirón Talara 130)

Agencia San Borja (Av. San Luis 1673)

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