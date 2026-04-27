Premier, ministro de Defensa y canciller no acudirán al Congreso para explicar compra de aviones F-16

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, informó que no participará en la sesión de la Comisión de Defensa del Congreso junto con los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores, quienes habían sido convocados para informar sobre la compra de aviones F-16.

El congresista José Cueto señaló que a través de un oficio dirigido a la presidenta del grupo de trabajo, Karol Paredes, el jefe del Gabinete solicitó ser excusado de la citación y señaló que la ausencia responde a situaciones de fuerza mayor registradas en diversas zonas del país, lo que requiere la presencia de los titulares de esos sectores para atender sus funciones.

EL CASO QUE MOTIVÓ LA CITACIÓN EN EL CONGRESO

La convocatoria había sido fijada para este 27 de abril a las 3:30 p.m., con el objetivo de que los ministros expliquen el avance de las negociaciones para adquirir aeronaves de combate estadounidenses.

La citación se produce luego de la controversia generada por las declaraciones del presidente José María Balcázar, quien descartó firmar la compra de los F-16 durante su gestión y dejó esa decisión en manos del próximo gobierno, lo que abrió cuestionamientos sobre el futuro del proceso.

La posible adquisición de estas aeronaves ha generado debate por su impacto estratégico para la defensa nacional y por el momento político en que se discute.

EJECUTIVO PROPONE ACUDIR EN PRÓXIMA FECHA

Aunque no asistirán a esta sesión, desde el Ejecutivo señalaron que mantienen disposición para presentarse en una próxima convocatoria y responder a los requerimientos de la Comisión de Defensa sobre la operación.

Se espera que el Congreso evalúe una nueva fecha para recibir a los ministros y continuar con el seguimiento de una compra que sigue bajo escrutinio político.

VIDEO RECOMENDADO