“Siento que este es mi año”: Brahian Labarca brilla como Rocky en Valentina Valiente

De grabar videos en redes sociales a dar el salto a la televisión. Así se resume el presente de Brahian Labarca, quien hoy interpreta a Rocky en Valentina Valiente, un personaje que viene conectando con el público por su carácter, intensidad y autenticidad.

Antes de llegar a la actuación, Brahian ya tenía una relación cercana con las cámaras. Desde joven experimentaba grabando contenido, editando videos e incluso participando en tendencias digitales. Sin embargo, reconoce que dar el paso no fue inmediato. “Al principio daba cringe”, admite entre risas, recordando sus primeros intentos frente al lente. Con el tiempo, la práctica le permitió soltarse y encontrar su estilo.

Su salto hacia la actuación no fue casual. Comenzó a explorar el mundo del casting y la formación artística. Fue así como llegó la oportunidad de audicionar para Valentina Valiente, proyecto que marcaría un antes y un después en su carrera.

Para interpretar a Rocky, Brahian apostó por una construcción desde el inicio. Se transformó físicamente para el casting, adoptó una actitud más confrontacional y trabajó el lenguaje corporal del personaje. El resultado fue inmediato: el papel terminó siendo suyo.

Rocky, un joven de barrio, astuto y frontal, tiene matices que lo diferencian del propio Brahian. Mientras el personaje no le gusta trabajar, Brahian se ha esforzado continuamente para alcanzar varios de sus sueños.

Uno de los aspectos que más valora es la conexión que ha logrado el personaje con la audiencia. Aunque reconoce que Rocky genera opiniones divididas, considera que eso forma parte del impacto de la historia. “Está conectando muy lindo con la gente”, comenta, destacando la respuesta del público en la calle y en redes sociales.

El camino, sin embargo, no ha sido sencillo. Brahian también enfrentó rechazos en distintos castings, experiencias que, lejos de desmotivarlo, lo ayudaron a comprender que cada proceso responde a perfiles específicos. Bajo esa lógica, mantiene una visión clara: persistir y seguir preparándose.

Hoy, con su primera novela al aire, el actor mira su presente con satisfacción, pero también con ambición. “Siento que ya me tocaba”, afirma, en referencia al esfuerzo acumulado durante años. Para él, este proyecto representa el inicio de una nueva etapa, una en la que espera seguir creciendo dentro de la industria.

Más allá del reconocimiento, Brahian conserva una idea firme sobre su camino: atreverse. Ese es el consejo que le daría a su versión del pasado y también a quienes buscan abrirse paso en el mundo artístico. Porque si algo ha aprendido en este proceso, es que cada paso suma y que, eventualmente, las oportunidades llegan.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!