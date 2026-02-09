Carlos Zambrano denuncia extorsión tras acusación de presunto abuso en Argentina

El caso que involucra al exdefensa de Alianza Lima, Carlos Zambrano, y otros dos futbolistas por una presunta violación sexual en Argentina, toma un nuevo giro legal. El jugador peruano y una testigo clave han denunciado ante las autoridades la recepción de mensajes extorsivos relacionados con el proceso.

Según documentos del Ministerio Público a los que accedió Latina Noticias, Zambrano presentó una denuncia formal en Lima tras recibir amenazas a través de redes sociales. El reporte detalla que, cerca de la medianoche del 21 de enero, el futbolista recibió mensajes desde una cuenta de Instagram donde se mencionaba el nombre de la presunta víctima y se hacía referencia al supuesto abuso.

La defensa legal del “León” sostiene que estas comunicaciones buscan un beneficio económico y ocurrieron de forma casi simultánea a la denuncia presentada en su contra en Argentina.

TESTIGO CLAVE TAMBIÉN DENUNCIA AMENAZAS

Carlos Zambrano no es el único afectado por estas coacciones. La amiga de la denunciante, quien viajó con ella a Montevideo, también reportó haber sido víctima de extorsión. Según su declaración ante las autoridades de Buenos Aires, recibió llamadas y mensajes de WhatsApp la madrugada del 22 de enero, pocas horas después de los mensajes enviados al futbolista.

Debido a la coincidencia de estos hechos, los abogados de Zambrano han solicitado que esta joven sea considerada una testigo relevante en el caso.

Mientras el proceso avanza, la amiga de la presunta víctima ha manifestado sentir temor por su integridad física y su seguridad personal.

VIDEO RECOMENDADO