Congreso Bicameral: hoy juramentan los nuevos senadores y diputados electos

Este viernes 24 de julio se realizará la ceremonia de juramentación de los senadores y diputados electos para el periodo parlamentario 2026-2031, extensa ceremonia que se realizará en el Palacio Legislativo. Un evento que marcará el inicio de un nuevo periodo en el país y que servirá como antesala de la juramentación de Keiko Fujimori como presidenta de la República.

A las 9 de la mañana se tiene prevista la instalación de la Junta Preparatoria del Congreso de la República para el periodo parlamentario 2026-2031, presidida por el senador electo Miguel Ángel Torres de Fuerza Popular. En el hemiciclo deben estar presentes un número de senadores y diputados electos superior a noventa.

Se tiene previsto que Torres ordene la lectura del acta del resultado de ese proceso de elección enviada por el Jurado Nacional de Elecciones, las normas reglamentarias pertinentes y el aviso de conformación de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso publicado por la Oficialía Mayor.

JURAMENTACIÓN DE LAS DOS CÁMARAS

Tras leer el texto de la citación a la sesión se procede a la juramentación e incorporación formal de los senadores y diputados. La cual, por la elevada cantidad de integrantes de cada cámara se procede a realizar la ceremonia de forma separada.

A las 11 de la mañana inicia la primera juramentación. Serán los 60 senadores los primeros en asumir sus cargos. Ceremonia que será conducida por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria que preside Miguel Ángel Torres.

Finalmente, la jornada se cierra con la extensa juramentación de los 130 diputados en el hemiciclo del Congreso bicameral. En este caso, la ceremonia será dirigida por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria de la Cámara de Diputados, que preside Cecilia Chacón de Vettori.

VIDEO RECOMENDADO