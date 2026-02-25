Caso Lizeth Marzano: Adrián Villar habría viajado a Cajamarca 4 días después de atropellar y matar a atleta

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, aseguró que desde el conocimiento del atropello y muerte de la atleta de buceo, Lizeth Marzano, las autoridades estuvieron detrás de los pasos de Adrián Villar, quien supuestamente habría viajado a la ciudad de Cajamarca el 21 de febrero, es decir, 4 días después de haber matado a la deportista por un accidente de tránsito.

Adrián Villar, hijastro de la periodista Marisel Linares y padre del camarógrafo Rubén Villar, atropelló a Lizeth Marzano con el auto de su madrastra por la noche del 17 de febrero. Luego del suceso, el joven de 21 años se reunió con su novia influencer, Francesca Montenegro, y sus figuras paternas. Recién a las 10.00 p. m. del 19 de febrero, cuando ya vencía el tiempo de entrega por flagrancia delictiva, envió su carta de disposición cuando las fiscalías se encontraban cerradas.

Ante la viralidad del hecho, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, declaró en una entrevista para el medio Panamericana, que siguieron los pasos Adrián sobre cualquier movimiento cuestionable ante la muestra de indisposición de entrega a las autoridades.

“A este sujeto lo hemos seguido, se fue de viaje a Cajamarca a las 5 a. m. del 21 de febrero”, comentó Arriola, agregando que desde el 20 de febrero se pidió la medida preventiva de detención preliminar contra Villar, pero que aún no tienen respuesta pese a las pruebas.

