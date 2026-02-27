Caso Lizeth Marzano: Inspectoría confirma que seis policías afrontan investigación tras muerte de deportista

Teniente General Augusto Ríos Tiravanti, Inspector General de la PNP, confirmó en Latina Noticias que al menos seis policías son investigados por el órgano de control en el caso Lizeth Marzano, campeona nacional de buceo que falleció tras ser atropellada por Adrián Villar en una calle de San Isidro.

Si bien aseguró que aún no se puede establecer responsabilidades, el alto mando policial explicó que se viene realizando la recopilación de información para investigar si existió una presunta omisión de funciones. Para ello, analizan los videos, documentos y pruebas que se han obtenido hasta el momento.

De hallarse responsabilidades, Ríos Tiravanti señaló que se impondrán una sanción leve, grave o muy grave, o se aplicará medidas preventivas de acuerdo a la magnitud del delito.

“La investigación tiene que ser prolija, exhaustiva, bien hecha, imparcial, objetiva, pero respetando el debido proceso, el principio de legalidad y la presunción de inocencia”.

