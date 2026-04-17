Partidos de hoy, viernes 17 de abril: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 17 de abril. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, VIERNES 17 DE ABRIL
- Liga 1 – Perú
3.00 p. m. | Los Chankas vs Atlético Grau – L1 Max
- Serie A – Italia
11.30 p. m. | Sassuolo vs Como
1.45 p. m. | Inter vs Cagliari
- Bundesliga – Alemania
1.30 p. m. | St. Pauli vs Colonia
- Ligue 1 – Francia
1.45 p. m. | Lens vs Toulouse
- Superliga de Turquía
12.00 p. m. | Antalyaspor vs Konyaspor
12.00 p. m. | Fenerbahce vs Rizerpor