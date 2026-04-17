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Partidos de hoy, viernes 17 de abril: programación para ver fútbol EN VIVO

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Partidos de hoy, viernes 17 de abril: programación para ver fútbol EN VIVO
Agustín Sosa
Agustín Sosa
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El fútbol en vivo para hoy, viernes 17 de abril. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, VIERNES 17 DE ABRIL

  • Liga 1 – Perú

3.00 p. m. | Los Chankas vs Atlético Grau – L1 Max

  • Serie A – Italia

11.30 p. m. | Sassuolo vs Como

1.45 p. m. | Inter vs Cagliari

  • Bundesliga – Alemania

1.30 p. m. | St. Pauli vs Colonia

  • Ligue 1 – Francia

1.45 p. m. | Lens vs Toulouse

  • Superliga de Turquía

12.00 p. m. | Antalyaspor vs Konyaspor

12.00 p. m. | Fenerbahce vs Rizerpor

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