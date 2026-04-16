Estados Unidos dificulta acceso a visado para Latinoamérica

El gobierno de Estados Unidos, al mando de Donald Trump, anunció este jueves 16 de abril que aumentará la dificultad de su política de visados para Latinoamérica y el Caribe, que afectará, en una primera decisión, a 26 personas, pero no se detalló nombres o la continuidad de estas políticas.

A través de un comunicado de prensa, la administración estadounidense indicó que se “negará a las potencias adversarias” la posibilidad de obtener “o controlar activos vitales o de amenazar la seguridad y la prosperidad” de la nación norteamericana en la región.

“En apoyo de este objetivo fundamenteal, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, anuncia una expansión significatica de una política de restricción de visas ya existente”, indica el documento oficial.

Uno de los enfrentamientos más sonados y que se respondió con esta restricción de visados, fue el del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien tuvo desacuerdos con Trump respecto a las políticas de inmigración y combate contra el narcotráfico.

Luego de este episodio, el gobierno estadounidense le retiró el visado por un mes y anunció sanciones contra él y su familia, afirmando que su núcleo tenía vínculos con el narcotráfico. Esa tensión desapareció luego de mantener conversaciones donde ambos mandatarios acordaron misiones bilaterales.

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