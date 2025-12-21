Temas
Lima

Cierre del Serpentín de Pasamayo hasta 2028: ¿qué vehículos ya no podrán circular?

Lima
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció nuevas restricciones al tránsito de vehículos de transporte de pasajeros en el Serpentín de Pasamayo, tramo correspondiente a la Ruta Nacional PE-1NA. Esta vía, conocida por su peligrosidad y alto flujo vehicular hacia Lima, conecta la costa central del país.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Directoral N.º 031-2025-MTC/18, publicada este 21 de diciembre en el diario oficial El Peruano. Entrará en vigencia el 1 de enero de 2026 y regirá hasta el 31 de diciembre de 2027.

¿QUÉ VEHÍCULOS NO PODRÁN CIRCULAR?

El Serpentín de Pasamayo une el distrito de Ancón (Lima) con Aucallama (Huaral), y forma parte del antiguo trazado de la Panamericana Norte. Su recorrido se caracteriza por curvas cerradas, pendientes pronunciadas y acantilados junto al océano Pacífico.

Según el MTC, la restricción aplica a vehículos de transporte público de pasajeros de las categorías M2 y M3, es decir, microbuses y ómnibuses. La medida abarca el tramo comprendido entre los kilómetros 44 y 75 de la Panamericana Norte.

La decisión se basa en evaluaciones técnicas recientes y en recomendaciones de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) y la Policía Nacional del Perú (PNP). Ambos organismos alertaron sobre los riesgos asociados a la geometría de la vía y su vulnerabilidad a deslizamientos y otros fenómenos naturales.

VARIANTE DE PASAMAYO: RUTA OBLIGATORIA PARA BUSES 

Como ruta alternativa, las autoridades recuerdan que se encuentra habilitada la Variante de Pasamayo (Ruta Nacional PE-1N), una autopista moderna de doble carril que ofrece mayores estándares de seguridad. Esta vía cuenta con peaje y concentra actualmente el tránsito principal de buses interprovinciales y vehículos particulares entre Lima y Huaral.

En cambio, el Serpentín de Pasamayo seguirá abierto sin costo, pero su uso quedará restringido a transporte de carga, vehículos locales y unidades de emergencia, de acuerdo con la nueva normativa.

La PNP y la Sutran estarán a cargo de fiscalizar el cumplimiento de la restricción mediante operativos de control y señalización en los accesos. Además, el MTC, Provías Nacional y la Sutran difundirán la disposición a través de sus canales oficiales, y se exhorta a gobiernos regionales y municipales a adecuar sus autorizaciones para evitar sanciones.

