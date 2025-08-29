Caso Sheyla Gutiérrez: revelan que la joven planeaba denunciar a su pareja antes de ser asesinada en EE. UU.

El caso de Sheyla Gutiérrez, la ciudadana peruana asesinada en Estados Unidos, sigue generando conmoción. La ministra de la Mujer, Ana Peña Cardoza, reveló que la joven conversó con su madre el mismo día en que fue víctima del crimen y le expresó que estaba decidida a denunciar a su pareja, a quien señaló como responsable de años de violencia.

“Ayer hablaba con la familia de Sheyla, con su mamá, y ella me ha autorizado a comentar que el día del asesinato su hija le dijo: ‘ya no puedo más con esta situación que viene de años’”, declaró Peña en entrevista con la Agencia Andina.

El esposo de la víctima es considerado el principal sospechoso de su desaparición y muerte, según informó la ministra, quien pidió que este caso sirva como un llamado urgente a no normalizar la violencia contra la mujer.

“Este es un llamado a la acción porque luego llegamos tarde. Esperamos que el caso de Sheyla signifique un remezón para todos los ciudadanos. Cada persona desaparecida, cada niño, niña, adulto mayor o mujer en riesgo debe importarnos y ocuparnos de inmediato”, enfatizó.

La funcionaria exhortó a las mujeres, adolescentes y menores que sufren o presencian actos de violencia a denunciar y buscar apoyo, antes de que sea demasiado tarde.

