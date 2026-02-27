Caudal del río Rímac alcanzó su pico más alto en lo que va del 2026
Mientras las intensas lluvias continúan causando estragos en diferentes partes del país, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que el caudal del río Rímac alcanzó el umbral rojo el último 26 de febrero a las 10 de la noche.
El organismo adscrito al Ministerio del Ambiente explicó que la estación hidrológica en Chosica registró 120.97 m3/s, el pico más alto del año hidrológico 2025-2026, el cual se inició el pasado 1 de setiembre.
En ese sentido, se recomendó a la población a mantener las medidas de prevención y evitar actividades cercanas al cauce.
#ElDato #Senamhi #Minam En Lima, el río Rímac registró un caudal de 120.97 m3/s, el pico más alto de su año hidrológico 2025-2026.
El 26 de febrero, a las 10:00 p.m., la estación hidrológica de Chosica reportó un caudal extremo, considerado de peligro.
Lluvias extremas en la sierra:
El Senamhi también dio a conocer que desde este 27 hasta el 28 de febrero se registrarán lluvias intensas y nieve en la sierra al igual que la zona norte de nuestro país como Tumbes.
Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. Asimismo, se espera la ocurrencia de granizo en localidades ubicadas por encima de los 2800 m s. n. m., y nevadas en zonas situadas sobre los 3800 m s. n. m., principalmente en la sierra centro y sur del país.
En la selva se esperan lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva alta, con mayor incidencia en la selva sur. Estas lluvias estarán acompañadas de ráfagas de viento y descargas eléctricas.
#Pronóstico #Senamhi #Minam En la sierra sur oriental (Apurímac y Cusco) se prevé precipitaciones (lluvia, nieve y aguanieve) de moderada a fuerte intensidad.
Asimismo, se espera lluvia de moderada en la costa norte.
