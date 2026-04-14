Asaltan segunda joyería en menos de 24 horas en el Centro de Lima: cámara grabó violento robo

En menos de 24 horas, una segunda joyería ubicada en el Centro de Lima se convirtió en blanco de los delincuentes. El hecho se registró en en el jirón Camaná al interior de un centro comercial ubicado a pocos metros de la Plaza Francia.

De acuerdo con primeras versiones, seis sujetos encapuchados y vestidos de negro ingresaron al local fuertemente armados. Luego de reducir al vigilante, se llevaron los artículos de valor de uno de los stand para finalmente darse a la fuga a bordo de motos lineales.

Cámaras de videovigilancia captaron el preciso instante en que los hampones irrumpen en el lugar y actúan violentamente contra los dueños del local. En otro momento rompen las vitrinas para apoderarse de joyas y relojes costosos.

ASÍ FUE LA FUGA DE LOS DELINCUENTES:

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