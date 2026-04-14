Frustran asalto armado a transportista: uno de los delincuentes murió tras enfrentarse a la Policía

Integrantes de ‘Los Malditos del Mirador de Jaén’ fueron capturados por la Policía Nacional tras cometer un violento asalto armado en la carretera Imacita – Santa María de Nieva, en Cajamarca. Durante el operativo, uno de los delincuentes perdió la vida.

Esta organización criminal operaba fuertemente armada interceptando vehículos en plena ruta comercial con el objetivo de apoderarse del dinero de transportistas de abarrotes. Se conoció que está implicada en el robo agravado de S/ 28,000.

Durante la intervención policial se logró la detención de Segundo César Saldaña Vásquez (20), alias “Shisho”, y María Magdalena Vásquez Aguilar (58), alias “Loca Magda”. Un tercer implicado, identificado como Brayan José Infante Flores resultó herido de bala al intentar amedrentar al personal policial. Fue trasladado a un centro de salud, pero llegó sin vida.

La PNP también incautó una réplica de arma de fuego, dos motocicletas, celulares y parte del dinero robado. Cámaras instaladas en el vehículo captaron el preciso instante en que los criminales interceptan la unidad, golpean a sus ocupantes para luego llevarse el botín.

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