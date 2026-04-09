Centro de Lima: capturan a delincuentes que desataron balacera contra cambista y le robaron 16 mil dólares

Un cambista fue asaltado a balazos por unos hampones que lo interceptaron en el Jirón de la Unión, en el Centro de Lima, este jueves 9 de abril a la vista de varias personas que se encontraban en el lugar en medio del cierre de campaña de varios candidatos presidenciales.

Según reporta el oficio policial, el intento de hurto ocurrió alrededor de las 6.00 p. m., cerca del centro comercial Real Plaza Centro Cívico, uno de los lugares más concurridos de la capital a dicha hora.

Los testimonios señalan que los delincuentes emboscaron a su víctima durante su horario laboral para quitarle 16 mil dólares que cargaba consigo.

En el transcurso del asalto armado, se produjo una feroz balacera que dispersó a los transeúntes y comerciantes de la zona; muchos de ellos buscaban un espacio para refugiarse de la mansalva de balas.

PNP detuvo a dos asaltantes

Se trata de Berzhnev Delgado Godoy, de 30 años, y Carlos Ojeda Malpartida, de 20. Los efectivos los detuvieron en flagrancia durante el hecho delictivo.

La Policía Nacional incautó de sus inventarios el dinero robado, dos teléfonos celulares, un chaleco de cambista y una motocicleta que fue empleada para el asalto.

Se identificó que los detenidos serían parte de la banda criminal conocida como Los Malditos Fierreros, dedicados al robo con la modalidad de raqueteo contra cambistas. Ambos sujetos cuentan con antecedentes por tráfico ilícito de drogas, hurto y tenencia ilegal de armas.

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